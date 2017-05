Confirmation physique de la version actuelle de la Bible hébraïque

Pnina Shor de l’Autorité des Antiquités d’Israël (IAI) a appliqué une nouvelle technologie d’imagerie 3D, associée à un scanner micro-CT, à un morceau de papyrus carbonisé, vieux de 2000 ans, découvert en 1970 à Ein Gedi, sur les rives de la mer Morte, et abandonné pendant des décennies, car impossible à ouvrir et à lire du fait de sa fragilité. Lu, ce document fournit un passage du Lévitique et confirme physiquement la version actuelle de la Bible hébraïque ! C’est à l’intérieur de la vieille arche d’une synagogue, que les archéologues ont trouvé des fragments de rouleaux. La synagogue a été détruite vers l’an 600 par le feu, laissant les rouleaux carbonisés. Le climat sec de la région les a conservés, mais quand les archéologues ont touché les rouleaux, ils ont commencé à se désintégrer. Ainsi, les dossiers calcinés ont été mis à l’écart pendant près d’un demi-siècle, sans qu’on sache ce qui était écrit à l’intérieur.