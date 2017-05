Une ligne dans le sable: le conflit franco-britannique qui façonna le Moyen-Orient

de James Barr, Perrin

Voici un ouvrage solidement documenté, qui a puisé à toutes les archives dans les différents ministères, tant au Foreign Office qu’au Quai d’Orsay, mais, fait plus étonnant, dans les collections de l’Agence juive de Ben Gourion et d’autres témoignages parfois assez étonnants, tant les rivalités franco-britanniques au Proche Orient tournaient facilement à l’aigre : on en était presque venu aux mains entre les deux puissances européennes pourtant liées par un solide pacte contre l’Allemagne nazie.

Notre intérêt pour cet ouvrage de grande qualité s’explique par les réalités d’aujourd’hui. Quand on regarde attentivement certains chapitres, on comprend mieux les déchirements qui caractérisent cette région du monde qui n’a jamais connu la paix et ne la connaîtra probablement pas avant de longues décennies.

L’expression une ligne dans le sable illustre le caractère très mouvant, pour ne pas dire instable, des frontières, des traités, des échanges, des alliances, etc…

Au fond, le général de Gaulle, qui avait tout fait pour que l’armée du Levant fasse défection et ne suive plus les ordres de Vichy, et qui s’était rendu en pleine guerre à Beyrouth, Damas, Haïfa et dans d’autres sites moins connus, n’avait pas tort de dire : vers l’Orient compliqué, je voguais avec des idées simples. En effet, Descartes n’est pas né en Orient mais en Occident judéo-chrétien… Et c’est là toute la différence.