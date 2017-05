Le Conseil des ministres autrichien a décidé d’adopter la « définition de l’antisémitisme »

La définition a été adoptée par l’IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance (l’Alliance internationale pour le Souvenir de l’Holocauste), une organisation internationale composée de 31 États membres – qui a établi l’an dernier « la première version reconnue par le Forum Intergouvernemental d’un texte considéré comme une définition universelle de l’antisémitisme et qui permettra d’identifier et de lutter plus facilement contre le phénomène », était-il indiqué dans un communiqué du Conseil des ministres. « Compte tenu de la responsabilité particulière de l’Autriche dans la lutte contre l’antisémitisme et de l’effet de signalisation nationale et internationale, la définition opérationnelle est actuellement adoptée également par l’Autriche. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’IHRA, il est possible, par exemple, d’utiliser la définition opérationnelle de l’antisémitisme dans le système de l’éducation, dans les écoles et dans l’éducation des adultes de même que dans des formations dans les domaines du droit et de la législation », était-il indiqué dans la décision du gouvernement.