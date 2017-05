H.R. McMaster, conseiller à la sécurité intérieur du président américain a estimé que Donald Trump ne serait pas « patient » pour résoudre le conflit israélo palestinien : « Le président n’est pas quelqu’un de très patient », a affirmé McMaster. « Certains le décrivent comme un perturbateur. Ils ont raison. Et c’est une bonne chose, parce que nous ne pouvons plus nous permettre d’investir dans des politiques qui ne font pas progresser les intérêts et les valeurs des États-Unis ou de ses alliés. »