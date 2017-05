Les conseillers de Trump se rongent les sangs, de peur d’une bourde.

Donald Trump ne serait pas enthousiaste à l’idée de partir selon le Washington Post. Le quotidien cite des proches du président américain affirmant qu’il ne veut pas quitter « son cocon de la Maison-Blanche pour participer à des entretiens à hauts risques avec des dizaines de dirigeants du monde dans un environnement qui ne lui est pas familier ».

Il aurait même contesté le programme, disant qu’il avait espéré que son premier voyage à l’étranger ne dépasserait pas quatre jours. Et ses conseillers se rongent les sangs, de peur d’une bourde. L’agenda étant très chargé, les occasions de déraper sont nombreuses, d’autant qu’il va rencontrer des personnalités de haut niveau.

Son voyage débutera par l’Arabie saoudite : Trump prononcera à Riad un discours sur l’islam. Son conseiller à la sécurité nationale, H.R. Mac Master a affirmé à la presse :

Ce sera un discours passionnant et direct sur la nécessité de faire face à l’idéologie radicale et ses espoirs, les espoirs du président, d’une vision pacifique de l’islam.

Or, son staff s’inquiète sur le fait qu’il est tout à fait capable de sortir du cadre de son discours et d’ improviser…

Son prédécesseur Barack Obama avait prononcé en 2009 au Caire un discours intitulé « Un nouveau départ » qui avait marqué les esprits, et où il avait notamment souhaité de voir le Proche-Orient sans nucléaire militaire et de discuter avec l’Iran à propos de son programme nucléaire et militaire.

Donald Trump doit également rencontrer les représentants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Trump se rend ensuite en Israël, l’un des plus fervents alliés des États-Unis. Sauf que les relations ces dernières semaines ne sont pas au beau fixe. Cette visite intervient alors que Trump a confirmé avoir livré le 10 mai dernier au ministre des Affaires étrangères russe des informations données par les renseignements israéliens au sujet du groupe état islamique. Or, cette divulgation aurait pu compromettre un agent israélien.