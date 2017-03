Construction en Judée-Samarie : un accord Trump Netanyahou ?

D’après le journaliste Ariel Cahana qui s’exprimait sur la chaîne 20 de la télévision israélienne, il semblerait que les autorités américaines et israéliennes soient tombées d’accord pour autoriser la construction de masse dans les blocs de localités juives en Judée-Samarie et à Jérusalem. En revanche la construction dans les localités plus isolées serait réduite