Contrat record signé entre Israël et l’Inde

L’entreprise publique Israel Aerospace Industries (IAI) a annoncé jeudi la signature du plus gros contrat de son histoire, plus de 1.5 milliard d’euros (5.83 milliards de shekels), pour fournir à l’Inde un système de défense anti-missile aérien. Il s’agit de l’achat le plus important jamais réalisé par IAI, et concerne la vente du Medium Range Surface to Air Defense Missile (MRSAM), un système israélien anti-missile de moyenne porté également surnommé « Barack 8 », a indiqué l’IAI. Un second contrat de vente prévoit la vente du système de défense anti-missile de longue portée, le Long Range Surface to Air Missile (LRSAM), destiné à équiper le premier porte-avion indien.