Coolamnews les chiffres ! 5 millions de fois merci

Depuis la nuit dernière (07/03/16), Coolamnews a franchi la barre des 5 millions de visiteurs uniques. Mis en ligne il y a tout juste un an et demi, en octobre 2014, Coolamnews est devenu au fil du temps l’un des premiers sites francophones d’informations sur Israël et le monde juif.

Chaque mois, selon les données produites par « Google Analytics », c’est désormais entre 500 et 600 000 internautes uniques qui visitent notre site et près d’un million de pages vues (chaque visiteur ouvrant plusieurs pages). Le Forum présent au bas de chaque page engrange quotidiennement une moyenne de 450 réactions. Présent sur Facebook, Twitter, et Youtube, nos 60 articles et vidéos quotidiens ( dépêches du fil d’info et articles de fond) sont partagés des milliers de fois chaque jour.

Voici quelques informations sur vos habitudes :

A chaque visite, vous passez en moyenne 2 mn et 16 secondes sur le site

Vous êtes 59,71% à nous consulter depuis la France, 26,16% en Israël, 4,57% en Belgique et 2,69% au Canada.

45,85% de nos lecteurs sont des femmes et 54,15% des hommes

La tranche d’âge la plus représentée parmi nos visiteurs est celle de 25 à 34 ans

La page la plus visitée est celle des titres du fil info suivi de très près par la page d’accueil.

En plus des entrées sur notre site, les vidéos de notre page dédiée sur Youtube ont été visionnées 1 102 181 fois.

Au nom de toute l’équipe de Coolamnews, nous vous disons donc 5 000 000 + 1 102 181 (Youtube) fois … merci.

David Sebban. Rédacteur en chef de Coolamnews.com