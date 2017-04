Une invasion d’ascidie menacerait le récif de corail d’Eilat

L’ascidie, qui recrache de l’eau en cas de perturbation de l’eau, est un filtreur suspensivore qui pompe de l’eau à travers son corps et filtre et retient les planctons et d’autres matières organiques pour se nourrir.

Les scientifiques ont mis en garde contre les projets visant à élargir le canal. Ils pourraient permettre à des espèces plus envahissantes de se déplacer entre la mer Rouge et la Méditerranée