La Corée du Nord « s’énerve » et menace Israël

La Corée du Nord, en réaction aux propos tenus par le Ministre israélien de la Défense Avigdor Liberman, menace ouvertement Israël

Suite à une interview du Ministre israélien de la Défense Avigdor Liberman où il a a déclaré que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est un fou et qu’avec les dirigeants de l’Iran et de la Syrie, ils formaient un gang « fou et radical » dont les objectifs sont de porter atteinte à la stabilité internationale, Pyongyang a réagit en ces terme : » Les remarques irréfléchies du ministre israélien de la Défense sont un comportement sordide, méchant et grave qui met au défi à la Corée du Nord «

La déclaration a également affirmé qu’Israël, du fait de sa collaboration avec les États-Unis, était l’unique possesseur illégal d’armes nucléaires au Moyen-Orient. » Ceci est le stratagème cynique pour échapper à la dénonciation du monde » poursuit elle, taxant Israël « d’occupant des territoires arabes et coupable de crimes contre l’humanité . L’accès à l’énergie nucléaire est un droit juste pour l’auto-défense et pour faire face aux provocations des États-Unis « .

Le communiqué menaçait Israël en indiquant que la Corée du Nord serait « impitoyable » avec tous ceux qui » ose mettre à mal la dignité de sa Direction Suprême « . La déclaration a pris fin avec un avertissement à Israël de « réfléchir à deux fois sur les conséquences qu’engage sa campagne de dénigrement contre la Corée du Nord pour couvrir les crimes d’occupation des territoires arabes et un processus de paix inquiétant au Moyen-Orient. »

Mardi dernier un officier supérieur de Tsahal avait déclaré lors d’une séance d’information spéciale sur la question que si la tension continuait entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, cela pourrait avoir un impact direct sur la sécurité d’Israël, en précisant toutefois qu’Israël pouvait supporter le poids d’une telle escalade dans les relations entre Washington et Pyongyang si cela devait se produire.