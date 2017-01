Jean-Marc Ayrault a donné le coup d’envoi de la conférence de Paris sur le conflit israélo-palestinien. Le but de la conférence est de « recréer les conditions d’une négociation pour les deux parties » et « tracer des pistes d’actions pour les semaines et mois à venir pour maintenir une dynamique. Nous sommes tous ici parce que nous sommes conscients de l’urgence de la situation et du fait qu’il faille pousser à nouveau le processus de paix », a indiqué le ministre français des Affaires étrangères.