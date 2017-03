Coutume Polonaise : noyer l’effigie d’un juif en feu « pour accueillir le printemps »

Un groupe de polonais qui se fait appeler « La conscience de la nation » Conscience of the Nation TV- « Sumienie narodu TV ») a mis le feu à une effigie juive et l’a noyée dans la Vistule en l’honneur du printemps.

Une vidéo qui documente l’événement, qui s’est déroulé la semaine dernière, a été publiée sur You Tube mais a été supprimée entretemps. Un site web d’information en Pologne a rapporté que le procureur local investiguera au sujet de l’incident.

L’agence de nouvelles JTA a rapporté que dans la tradition polonaise, il est de coutume de noyer une poupée dénommée Marzanna – qui symbolise l’hiver – le premier jour du printemps. Cependant, l’effigie n’a jamais symbolisé les juifs ni aucune autre minorité. Ceci est probablement une innovation de la « Conscience Nationale TV ».

Selon le rapport, le groupe a appelé sa réunion de la semaine dernière – Antisemeeting – un terme de toute invention combinant les mots « antisémitisme » et « meeting ». Dans la vidéo présentant l’incendie de la poupée, il est écrit que celle-ci symbolise tout ce qui est laid, froid et fondamentalement mauvais. « Ce visage et le grand nez nous sont bien connus dans l’histoire polonaise », a écrit l’un des participants.

L’incident a été signalé au procureur local par le Centre de Surveillance du Racisme et de la Xénophobie. « Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, un habitant de Varsovie sur quatre est mort parce qu’il était juif », a écrit le centre dans un communiqué. « Afin d’imiter les nazis aujourd’hui, il faut être complètement idiot ou être le dernier des porcs, mais certainement pas un patriote ».