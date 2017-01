Crise dans les relations entre le Hamas et l’Etat islamique dans le Sinaï

Le site de nouvelles Al-Sharq al-Awsat a publié un article sur la crise des relations entre le Hamas et la Province du Sinaï de l’Etat islamique. Il a déclaré que les raisons de la crise sont liées à l’amélioration des relations entre le Hamas et le gouvernement égyptien, qui comprend la demande égyptienne que le Hamas coupe ses relations avec l’Etat islamique et la série de détentions par le Hamas de membres djihadistes salafistes dans la bande de Gaza. L’Etat islamique a interdit aux membres de l’organisation de transférer des armes, des munitions et des matériaux pour fabriquer des explosifs à la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza. Ils ont également empêché la contrebande de marchandises non militaires.