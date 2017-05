Cyber sécurité: Les fonctions de défense resteront séparées de la collecte de l’information

Après avoir tergiversé pendant deux ans, l’état-major israélien a finalement décidé de ne pas bouleverser son dispositif de cyber sécurité et de maintenir la répartition actuelle des rôles. Les fonctions de défense resteront séparées de la collecte de l’information…..Détails…….

Dans un premier temps, le général Gadi Eisenkot avait préconisé, au nom de l’efficacité, la création d’un commandement qui aurait regroupé l’ensemble des cyber activités de l’armée de terre, de l’aviation et de la marine. Justifiant cette proposition par les menaces liées au monde du cyber.

Seul un organisme centralisé pouvait répondre à ce défi.

Ce projet a suscité de très vives oppositions de la part de tous les services et unités concernés.

Face à cette levée de boucliers, le patron de l’armée a fait machine arrière en acceptant de maintenir en place le système actuel. Résultat : le directorat chargé du service informatique conserve sa vocation : assurer la défense des systèmes informatiques militaires.

Parallèlement l’unité d’élite 8200 va demeurer au sein du service des renseignements militaires (Aman). Cette unité continuera à collecter les informations de renseignements électroniques (Sigint) et à mener des cyber attaques, comme celles qui lui ont été attribuées contre le programme nucléaire iranien.

Pour ce qui est de l’aspect défensif, le directorat va être renforcé pour accéder au statut de «commandement opérationnel». Il ne sera plus strictement cantonné à la protection des systèmes informatiques de l’armée et des infrastructures civiles vitales dans les situations d’urgence.

Cet organisme va pouvoir se livrer à une «défense active», autrement dit à prendre des initiatives pour mettre en échec des attaques avant même qu’elles ne soient lancées.