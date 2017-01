D. Trump continue de choquer la bien-pensance européenne

Pour son premier entretien télévisé en tant que Président, Donald Trump a déclaré : « Ce que je vais faire, c’est préserver la sécurité du pays. Quand ils exécutent, quand ils coupent des têtes de nos citoyens et d’autres, quand ils décapitent des gens parce qu’ils sont Chrétiens au Moyen-Orient, quand l’Etat Islamique fait des choses que PERSONNE n’a vu depuis le Moyen-Âge, aurais-je des scrupules à utiliser la simulation de noyade ? Je pense que nous devons combattre le feu par le feu. Maintenant, cela étant dit, je vais voir avec le général Mattis, avec Pompeo qui va faire un travail phénoménal, je vais décider en fonction de ce qu’ils me disent. Il y a pas moins de 14 heures, j’ai parlé avec des gens haut placés dans le renseignement, je leur ai posé la question : Est-ce que ça marche ? Est-ce que la torture fonctionne ? Et la réponse était : oui, absolument. »

Les bien-pensants européens n’ont pas fini d’être choqués…