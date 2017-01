D. Trump prévoit que d’autres pays quitteront l’Union européenne

Son interview auprès de grands médias européens ce dimanche n’en finit pas de faire des vagues. Donald Trump a qualifié le Brexit de succès qui verra d’autres pays quitter l’UE, ce qui a plongé la presse du vieux continent dans une colère noire.

Le Brexit sera « un succès », a-t-il assuré, annonçant vouloir conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni « rapidement et dans les règles » et rencontrer « très rapidement » la Première ministre britannique Theresa May. Le Président-élu américain prend le contre-pied de Barack Hussein Obama qui voulait quant à lui punir les Britanniques pour leur sortie de l’UE…