Daech menace Macron : « Les lions solitaires de France doivent réduire Macron au silence »

Une chaîne Telegram pro-État islamique (Daech) a diffusé le 7 mai un post appelant les « lions solitaires » [djihadistes] de France à réduire au silence le nouveau président français Emmanuel Macron, rapporte le site MEMRI.

Le post accuse Emmanuel Macron, le président nouvellement élu de France, d’avoir déclaré que la France combattrait le terrorisme à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières si nécessaire, et le qualifie de « croisé », de « nouveau clown » et de « président des petits-enfants des singes et des porcs ».

S’adressant à Macron, le message dit : « Nous avons la joie de vous dire, fils de l’adultère, que la France sera parmi les premiers pays européens que nous avons l’intention de conquérir. De fait, nous avons déjà commencé en attaquant Charlie Hebdo et la conquête sera proche avec la permission d’Allah ».