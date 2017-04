Daech met en scène un bourreau âgé de 6 ans

Une vidéo de propagande de Daech fait apparaître un jeune garçon qui assiste des islamistes occupés à décapiter deux prisonniers. Il a notamment pris la parole devant la caméra, couteaux en mains. Le musée des horreurs de Daech était déjà bien rempli. On vient pourtant de franchir une étape dans l’abominable. La dernière vidéo de propagande met en scène des bourreaux décapitant deux prisonniers. A leurs côtés ? Un enfant âgé de six ans selon The Daily Mail qui se mue en assistant macabre.