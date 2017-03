Daesh appelle ses partisans à se déguiser en juif pour mieux les tuer en occident

Des terroristes de Daesh appellent leurs partisans à se déguiser en juifs afin de conduire de meilleures attaques contre des juifs en Occident. Dans le dernier message de propagande partagé dans le groupe Telegram et intitulé Lone Mujahid, il est écrit comme suit: « Si vous êtes encore en Occident! Habillez-vous comme un juif! Allez dans le quartier le plus proche de chez vous! Assurez-vous que vous avez suffisamment d’armes sous votre manteau! Ensuite, déchainez sur eux toute la douleur des musulmans !!! » Dans un autre message du même groupe, figure la photo d’Ahmed Coulibaly, le terroriste du supermarché Hyper Cacher à Paris, dans lequel il a assassiné quatre Juifs et une policière française. Dans le message, a été publiée une liste des communautés juives au Royaume-Uni et les lecteurs sont exhortés à « prendre un exemple de leurs frères et de terroriser les juifs ».