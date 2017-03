Daesh : « La prochaine attaque sur Israël interviendra dans quelques heures »

Les terroristes liés à État islamique, qui ont tiré des roquettes sur le sud d’Israël mercredi soir, ont déclaré qu’ils allaient continuer la » voie du djihad et à attaquer les Juifs, » que le Hamas approuve ou non. Et la prochaine attaque interviendra dans quelques heures.

Dans une déclaration, le groupe de terroristes « Cheikh Amar Hadid Brigades », a affirmé que les roquettes ont été tirées pour venger « la mort d’un membre de l’Etat islamique dans la bande de Gaza par des membres du Hamas. Nous avons répété que nous allons continuer dans la voie du djihad contre les Juifs, les ennemis d’Allah. Personne ne va nous empêcher de nous acquitter de notre obligation d’attaquer les Juifs. »

Défilé de terroristes dans les rues de Gaza

Il y a quelques jours, le même groupe djihadiste a pris la responsabilité de la mise à feu d’une fusée Grad à Ashdod, la semaine dernière. Le groupe terroriste a depuis présenté au Hamas un ultimatum exigeant qu’il soit autorisé à attaquer Israël à partir de Gaza et a averti que jeudi, il procéderait à une autre attaque contre l’Etat juif.

Plus tôt cette semaine, le groupe se réclamant associé de Daesh et fonctionnant dans la bande de Gaza, a affirmé qu’il a tué un haut commandant du Hamas. Selon le groupe, qui se définit comme étant l’armée de l’Etat islamique, Saber Siam a été tué par des terroristes de Daesh qui ont placé une bombe dans sa voiture afin de l’éliminer. Siam a été tué, a indiqué le groupe, parce qu’il était « un partenaire d’une guerre déclarée contre la religion et contre les musulmans, travaillant pour le gouvernement hérétique de Gaza. »

Un terroriste de Daesh à Gaza

ISIS a averti le Hamas de mettre fin immédiatement « à sa guerre contre la religion dans la bande de Gaza ou d’en subir les conséquences. » Le groupe a également émis des avertissements sur les médias sociaux aux habitants de Gaza de rester loin de bureaux et bâtiments du Hamas, de peur qu’ils ne se retrouvent entraînés dans des attaques contre le groupe. Hier, un salafiste que les agents du Hamas étaient venus arrêter a été tué parce qu’il refusait d’être désarmé. Cet engagement armé dans une rue de Gaza a entraîné les tirs sur Israël.

Cela fait plusieurs semaines que Daesh demande au Hamas de libérer 100 salafistes qui sont emprisonnés dans les geôles du mouvement terroriste. Le Hamas n’a pas répondu à cette demande, car il veut maintenir son pouvoir sur le territoire et ne laissera pas d’autres terroristes imposer leurs lois.

L’aviation israélienne au-dessus de Gaza

Jeudi, le ministre de la Défense Moshe Yaalon a déclaré que Tsahal continuerait d’attaquer les terroristes qui menacent Israël, à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande de Gaza. « Même si le groupe qui a tiré des roquettes sur Israël était un groupe de djihadistes mécontents qui cherchent à contester le Hamas en nous attaquant, nous voyons le Hamas comme responsable de ces attaques. Nous ne tolérerons pas d’attaques contre nos civils «