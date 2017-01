Daesh viserait à commettre des attentats chimiques en Europe

Les terroristes musulmans « n’ont aucune objection morale à utiliser des armes chimiques contre les populations et s’ils le pouvaient, ils le feraient dans ce pays « , a déclaré le ministre britannique de la Sécurité.

Les militants de l’Etat islamique ont des aspirations à lancer des attaques chimiques massives contre des cibles en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe, a annoncé le ministre britannique de la Sécurité dans un communiqué publié dimanche.

Ben Wallace a également déclaré que les autorités britanniques craignaient que, lorsque le groupe militant serait chassé de ses bastions au Moyen-Orient, comme la ville irakienne de Mossoul, les Britanniques qui luttaient pour le groupe terroriste retourneraient alors chez eux et poseraient une menace nationale croissante.

« L’ambition de Daesh est certainement de commettre des attaques de masse », a déclaré Wallace au journal Sunday Times.

« Ils n’ont aucune objection morale à utiliser des armes chimiques contre les populations et s’ils le pouvaient, ils le feraient dans ce pays. »

Le rapport indique qu’aucun complot chimique spécifique n’a été identifié mais que les services de sécurité ont mené des exercices pour se préparer à cette éventualité. L’Etat islamique a utilisé du gaz de moutarde au soufre dans une attaque contre la ville syrienne de Marea en août 2015, selon l’Observatoire mondial de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Wallace a souligné le démantèlement d’une cellule d’Etat islamique au Maroc en février comme preuve de l’ambition du groupe d’effectuer des attaques chimiques ailleurs.

« Les autorités marocaines ont démantelé une cellule utilisant des armes chimiques, ils ont récupéré des substances chimiques et biologiques toxiques et un gros stock d’engrais. » Les substances trouvées auraient pu être utilisées pour produire des explosifs faits maison et auraient pu être transformées en toxine mortelle. »

Environ 800 Britanniques sont soupçonnés d’avoir voyagé en Syrie, beaucoup pour rejoindre l’Etat islamique, depuis le déclenchement de la guerre civile dans ce pays. Environ 100 ont été tués.