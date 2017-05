Le Danemark va renflouer les caisses palestiniennes, sans traçabilité…

En visite à Ramallah, ce 18 mai, le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen, s’apprête à verser 8,3 millions de dollars au Secrétariat des droits de l’homme et du droit international humanitaire, selon des sources officielles danoises.

Opérant directement à partir de l’Université Bir Zeit à Ramallah, le Secrétariat est un fonds tenus conjointement par les gouvernements danois, néerlandais, suédois et suisse. Il se donne pour objectif de « contribuer à la réalisation effective de l’adhésion aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dans le territoire palestinien occupé et à influencer le comportement des responsables concernés, y compris Israël, l’Autorité palestinienne et les organes gouvernementaux à Gaza ».

Bien évidemment, une grande partie du budget du Secrétariat est destiné à être distribuer aux organisations non gouvernementales radicales palestiniennes, celles qui incitent à la violence et au terrorisme, qui sont actives dans les campagnes mondiales de BDS (boycott, désinvestissement et sanctions) contre Israël, qui s’engagent dans une lutte juridique tentant d’inculper les fonctionnaires israéliens à la Cour pénale internationale et qui emploient une rhétorique mensongère telle que les accusations d’apartheid israélien et de « crimes de guerre ».

Rappelant que ce type de financement est incompatible avec le soutien officiel du Danemark au processus de paix et à une solution à deux États, Olga Deutsch, directrice du bureau européen d’ONG Monitor, explique : « La décision du ministre danois des Affaires étrangères de faire de cette visite une priorité est alarmante. Cette décision, prise sans audiences publiques approfondies au Parlement danois, est incompatible avec la pratique démocratique et la bonne gouvernance. Les députés danois devraient débattre de la question de savoir si les contribuables danois devraient transférer leur argent durement gagné aux organisations qui incitent à la violence, à glorifier la terreur et à promouvoir l’antisémitisme flagrant et le BDS ».

Katja Epelbaum

Source: NGO Monitor