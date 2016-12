Daniel Kurtzer, ancien ambassadeur américain en Israël, critique l’état juif: « impardonnable de parler sur ce ton à M. Obama »

La réaction de Jérusalem contre l’administration Obama à la suite de l’infamante résolution de l’ONU condamnant les « colonies israéliennes » est « sans précédent » et « inacceptable », a déclaré lundi un ancien ambassadeur américain en Israël, connu pour être l’idiot utile d’Obama.

Dans une interview accordée à la Radio de l’Armée de terre, Dan Kurtzer, qui a sévi comme ambassadeur sous l’administration de George W. Bush de 2001 à 2005, a déclaré que personne ne devrait être surpris que la communauté internationale, y compris les États-Unis, « condamne ce qu’Israël fait en Cisjordanie [Judée Samarie ndlr.]. »

Mais malgré l’indignation légitime de Jérusalem à l’égard de la décision américaine, M. Kurtzer a accusé Israël d’avoir réagi avec un comportement « indigne d’un proche allié qui a généralement été soutenu au cours des huit dernières années. »

« Le langage utilisé contre le président des États-Unis est lui-même sans précédent, et il ne devrait pas être utilisé avec un allié, même en cas de tension. Ce n’est pas juste et c’est inacceptable. »

« Il est assez ironique, poursuit Kurtzer, qu’au cours des huit dernières années, les relations entre les États-Unis et Israël sont devenues plus profondes et plus fortes que jamais.

« Nous avons un certain nombre de points sur lesquels nous sommes fortement en désaccord, l’Iran, bien sûr, était l’un d’entre eux », a déclaré l’ambassadeur, « mais aucun de ces différends ne justifie un tel langage. »

M. Kurtzer n’avait pas réagi lorsque M. Obama avait traité M. Netanyahu de « menteur » ou encore « chickenshit » soit « roupie de sansonnet »…