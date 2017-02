Dans la famille Kiberlain-Lindon, je demande la fille ! Par Bely

Dans le jeu des familles qui font leurs gros titres de l’actualité-people, parlons de la mère Sandrine Kiberlain, du père Vincent Lindon mais surtout de leur fille Suzanne Lindon, 16 ans, remarquée comme l’une des meilleures étudiantes françaises selon le figaro, comme la révélation du magazine « Vogue Italien » selon Gala, pour ne citer que ces deux sources.

Et sont-ils nombreux, ces médias qui font leurs gros titres de ce trio tout de même exceptionnel avec une maman toujours entre deux remises de prix, dito à propos du père récompensé pour l’interprétation originale de tel ou tel rôle et la fille qui entre en scène pour la première fois comme figurante dans un film dont la maman, (encore elle) en est la réalisatrice. Une famille qui d’ailleurs n’en est plus une, même si une infinie tendresse les lie toujours très étroitement et entoure la jeune fille d’un amour précieux pour son développement affectif tandis que, débarqués en France dans les années 1930, ses quatre grands-parents lui racontent comment ils ont tous fui la Pologne responsable et coupable d’un antisémitisme atavique… Si la famille n’est pas croyante, encore moins pratiquante, tous de revendiquer le droit d’affirmer haut et fort leur appartenance à la communauté juive ! »

Le jeune couple avait fait connaissance lors d’un tournage en 1993. Mariés en 1998, Sandrine met au monde la petite Suzanne au bout de sept années de mariage avant que de se séparer trois ans plus tard…

Epreuve difficile pour tous si ce n’est que l’enfant eut cette chance extraordinaire d’être la merveilleuse toute petite « poupele » de parents dont la maman ne fut jamais seule dans le rôle de la mère juive ! Et c’est cet amour inconditionnel, dont la glorification n’est plus à faire, qui permettra à tous de continuer à former envers et contre tout un foyer à la chaleur duquel il fait bon se ressourcer. D’ailleurs il suffit de tendre l’oreille pour entendre Sandrine se louer de sa fille à la première occasion en des termes définitifs : « Elle est mon essentiel, c’est tout » …

Sandrine Kiberlain est très proche de sa fille, et sa fusion avec elle a certainement un lien avec sa grossesse, durant laquelle elle a perdu son père : « Sans doute. Si mon accouchement n’avait pas été provoqué, ni ma fille ni moi ne serions là aujourd’hui. J’avais deux caillots dans le cerveau depuis un mois – probablement parce que c’était trop pour ma tête d’être enceinte alors que mon père était en train de mourir… J’ai vécu la naissance de mon enfant dans le flou total, et, le lendemain, je plongeais dans le coma durant deux jours avant que de retrouver mes esprits, raconte l’artiste émerveillée d’être encore vivante !

Quant à Vincent Lindon, il a inculqué à Suzanne l’amour des gens, avant tout. Peut-être pour compenser le manque d’affection dont il a souffert étant enfant dans sa famille juive ashkénaze polonaise dont le but était de ne pas se faire remarquer ! Eternel écorché-vif, il ne rêve que d’une chose. Qu’à sa mort, ses enfants disent de lui : « Qu’est-ce que je suis triste que mon père ne soit plus là, il t’aurait adoré. » !

Cette atmosphère a formé une petite jeune fille intéressée par tout. Une jeune fille hors du commun qui a la chance d’avoir hérité de ce qu’il y a de meilleur chez chacun de ses géniteurs et joint à la facilité, une envie de travailler qui ne peut que lui réussir! Que ce soient les études dans lesquels elle excelle, qui font la fierté de ses parents et l’admiration de ses professeurs mais aussi dans le domaine artistique, à l’image de ses parents inspirés eux-mêmes des leurs, ou dans la communication par voie numérique.

La jeune fille est toute discrétion même si son nom revient constamment dans les interviews de sa maman, qui n’hésite pas à parler d’elle. Et comme toutes les adolescentes (ou presque), Suzanne est 2.0, à savoir active sur les réseaux sociaux. Sans avoir besoin de se montrer plus que de raison, ce petit bout de femme se dévoile et s’affirme, notamment sur Instagram sur lequel l’adolescente y dévoile un peu de son intimité. Elle célèbre sa jeunesse, ses amis, prend la pose parfois, et bien sûr, ne manque pas de glisser quelques photos de ses parents…. Et grands-parents !

Aujourd’hui élégante, grande, élancée, racée, le regard ardent, Suzanne Lindon n’a peur de rien, surtout pas de se mettre en danger et en avant. Nourrisson, bébé désormais adolescente, révoltée, sûre d’elle ou toute entière questionnements, elle se montre sur toutes les coutures ou presque, jamais vulgaire.

Cool, originale, toujours dans la drôlerie, elle fait comme toutes les jeunes filles de son âge des ravages sur les réseaux sociaux. Comme tous les enfants de stars qui s’amusent à publier des clichés délirants même s’ils savent que des appréciations plus ou moins satisfaites ne manqueront point d’arriver.

Petit à petit, Suzanne Lindon se fait connaitre. À 16 ans, coup de chance exceptionnelle elle est choisie comme mannequin pour le magazine Vogue, édition italienne. Les réactions positives face aux clichés réalisés par Paolo Roversi ne se font pas attendre et bien sûr, sa maman fait partie à nouveau de ses éternelles admiratrices… Et son père…

Alors, à quand Suzanne Lindon, actrice ?

« Trop de possibilités s’ouvrent à moi pour me décider pour un métier plutôt qu’un autre » s’amuse notre jeune héroïne qui poursuit : « Pour l’instant, j’ai ma vie d’adolescente à vivre, mon contrat avec Vogue à respecter et juste assez de temps pour continuer à réussir les examens les plus traitres qui contribuent à ma bonne réputation dont parle la vidéo ci-dessous » !