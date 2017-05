Que voilà de bien agréables perspectives que ces vols au départ ou en direction de ce tout petit pays, que voilà une bonne idée que ces nouveaux tracés avec tout ce que cela apporte tant sur le plan purement commercial qu’enrichissement issu d’échanges intellectuels…

Ainsi depuis quelques jours trois compagnies ont décidé à plus ou moins long terme d’ajouter ou rajouter Israël à leur programme.

Pour commencer, « parmi celles qui vont vers l’autre », la compagnie aérienne El–Al annonce « qu’elle relancera à l’automne une liaison entre Tel–Aviv et Miami, après neuf ans d’absence en Floride dus à d’insupportables augmentations des prix du pétrole.

En principe, à partir du mois de novembre 2017, la compagnie nationale israélienne proposera trois vols par semaine sur Boeing 777-200ER conçus pour accueillir 6 passagers en Première, 35 en classe Affaires et 238 en Economie.

El-Al n’a encore précisé ni jours ni horaires de vol, les ventes ne devant débuter qu’après approbation gouvernementale, ce qui ne semble pas poser problème d’autant qu’El-Al sera alors sans concurrence sur ce qui sera sa cinquième route vers les Etats-Unis, aucune liaison n’existant aujourd’hui entre Israël et la Floride.

Le PDG David Maimon de rappeler dans un communiqué en date du 3 mai dernier que cette nouvelle liaison « fait partie intégrante de notre stratégie, selon laquelle nous reconnaissons l’importance des routes transatlantiques, faire que la compagnie reste leader, sachant qu’El-Al dessert déjà les aéroports de New York-JFK, Newark, Los Angeles, Boston et Toronto.

Et le directeur de l’aéroport de Miami, Mr Emilio T. González, de constater combien, Israël en général mais surtout Jérusalem était devenue incontournable, « une de nos cibles stratégiques en raison de sa localisation unique et son signifiant historique ».

Eilat fait le plein…

Dans le cadre des compagnies qui se proposent de rejoindre Israël, la compagnie aérienne SAS Scandinavian–Airlines lancera à partir de cet hiver une nouvelle liaison saisonnière entre Stockholm et Eilat, marquant son retour en Israël après l’avoir quitté il y a un an.

Du 28 octobre 2017 au 24 mars 2018, la compagnie scandinave proposera un vol tous les samedis sur Airbus A320 pouvant accueillir 168 passagers en classe Economie, a déclaré son directeur des ventes, Mr Anders Wahlström, soulignant qu’Eilat est une destination « où les touristes suédois se rendent depuis des décennies ». Ces vols vers Eilat ont été organisés en coopération avec le ministère du tourisme local, qui « s’est fixé pour objectif d’ouvrir de nouvelles liaisons directes vers Israël, et se félicite conséquemment du nombre important de touristes que ce nouveau programme devrait générer ».

Quant à La compagnie aérienne « Low-Cost-Ryanair », elle a inauguré une nouvelle liaison entre Paphos et Tel-Aviv, sa deuxième destination en Israël. Cinq autres routes y seront lancées l’automne prochain, en majorité depuis l’Europe de l’est. Depuis le 28 mars 2017, la spécialiste irlandaise du vol pas cher propose un vol quotidien sur Boeing 737-800 de 189 places. Tel Aviv est sa deuxième destination dans le pays après Eilat, la nouvelle route devant accueillir 100.000 passagers par an, précise avec fierté le directeur commercial David O’Brien.

1+1+1 = De nombreux vols qui s’ajoutent les uns aux autres dans l’intérêt des touristes et de ce pays où coulent le lait et le miel, tellement appréciés des voyageurs… Et pas seulement dans le Livre des Livres !

