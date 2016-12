Découverte israélienne: Comment rouler 500 km grâce à une enzyme ?

Grâce à l’enzyme hydrogénase, on tire de l’hydrogène d’une algue. Dr. Iftach Yacoby et son équipe de l’Université de Tel Aviv ont transformé génétiquement des algues monocellulaires de la vase d’un étang, ce qui a permis à l’hydrogène d’être émis toute la journée et pas seulement quelques minutes à l’aube. Le rendement des cellules énergétiques est ainsi multiplié par 5. Un véhicule propulsé par des batteries d’hydrogène pourra couvrir 500 km avec 5 kg d’hydrogène.