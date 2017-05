Découvrez en image Juniper Falcon, l’entrainement aérien israélo-américain….(Vidéo)

Du 7 au 18 mai, les bases aériennes de Nevatim et d’Ovda, en Israël, ont accueilli la nouvelle édition de l’exercice Juniper Falcon. Il regroupe des forces aériennes israéliennes et américaines. Deux C130J Super Hercules américains, stationnés sur la base aérienne de l’USAF à Ramstein (Allemagne), ont été mobilisés pour cet exercice…….Détails et vidéo……..

Ils ont rejoint la BA de Nevatim accompagnés de 80 pilotes, provenant de la 86ème escadre de transport aérien. Douze F-15E ainsi que 262 pilotes ont également été déployés en Israël, depuis la base aérienne de Lakenheath de la Royal Air Force (Royaume-Uni).

Côté israélien, les escadrons « Hammers », « Knights of the Twin Tail » et « Flying Dragon » étaient mobilisés, les deux premiers volant sur F-15 et le dernier sur F-16.

L’objectif de cet entraînement est, comme souvent, de préparer les forces américaines et israéliennes à opérer ensemble et à renforcer leur interopérabilité. Juniper Falcon a mis en scène plusieurs exercices aux scénarios différents. Les pilotes ont du s’entraîner aux vols à basse altitude, au débarquement ainsi qu’au largage de matériels et de personnels.