Dementi du Beth Habad : pas de demande de fermeture rue des Rosiers

La préfecture n’a pas demandé au Beth Habad de la rue des rosiers de fermer !

Hier après midi plusieurs rumeurs ont fait état d’une demande de la préfecture de ne pas ouvrir une des plus anciennes synagogues de Paris, synagogue qui a pourtant résisté aux nazis… cela a très vite embrasé les réseaux sociaux, avant d’être repris par plusieurs sites.

En réalité tout est parti d’une simple recommandation du SPCJ de prendre des mesures de précautions et si possible changer les horaires des offices.