Dennis Ross surprend le monde diplomatique: « Assez de céder devant les Palestiniens! »

C’est assurément la surprise diplomatique du moment aux Etats-Unis. Dennis Ross, l’homme que l’on soupçonnait de collision avec les Palestiniens, tape du poing sur la table et n’hésite pas à pointer un doigt accusateur en direction de Ramallah. « Par trois fois les Palestiniens ont eu l’opportunité d’adopter le programme de paix. Par trois fois ils ont refusé. Il faut leur faire comprendre que de dire non à chaque fois a un prix ».

Dennis Ross, haut fonctionnaire et diplomate américain, est celui qui a consacré une grande partie de sa carrière à instaurer la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il en appelle aujourd’hui à la communauté internationale: « Il faut cesser d’offrir aux Palestiniens le droit de refuser toute initiative qui pourrait mettre fin aux hostilités. Ils ont repoussé les propositions de Bill Clinton en 2000, d’Ehoud Olmert en 2008 et de John Kerry en 2014.

Leur conclusion est que le prix du ‘oui’ et de ses quelques concessions, est plus important que celui du refus.

J’ai dit à un diplomate européen, qui se réjouissait des démarches des Palestiniens au conseil de sécurité de l’O.N.U., qu’il serait temps que ceux-ci se concentrent sur l’essentiel et non sur des symboles. La culture politique palestinienne, basée sur des sentiments d’anticolonialisme, d’injustice et d’amertume, fait que chaque concession à Israël est interprétée comme illégitime et comme une trahison. Or il n’y a pas de pourparlers et d’accords sans concessions. »

Selon lui, le recours de l’Autorité Palestinienne (AP) à l’ONU va dans ce sens. Premièrement: ne rien lâcher à Netanyahou, deuxièmement: faire encore et encore pression sur Israël pour continuer le scénario déjà bien huilé: Israël donne, l’AP reçoit.

« Il faut que l’ONU et les pays européens changent leur approche vis à vis de l’Etat hébreu. Il faut rechercher un équilibre. Les efforts tous azimuts des Palestiniens encouragés par l’Europe montrent au peuple israélien que l’attente et le certain statu quo actuel est la carte à jouer. En période pré-électorale ces manœuvres pousseront les Israéliens à voter pour un parti qui pourra tenir bon face aux pressions internationales. »

Dennis Ross de conclure: « Il est grand temps de demander aux Palestiniens d’accepter un accord qui réponde aussi aux besoins primordiaux des Israéliens et pas qu’aux leurs ».