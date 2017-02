Les rebelles Houthis au Yémen ont lancé un missile balistique vers la capitale saoudienne dans le cadre d’une expérience d’attaque contre l' »entité sioniste ».

Alors que l’administration de Donald Trump a imposé des sanctions à l’Iran à la suite d’un lancement d’un missile balistique, les rebelles houthis au Yémen – appuyés par Téhéran – ont continué à défier leurs adversaires.



Les médias identifiés avec les rebelles yéménites ont annoncé vendredi que leurs forces avaient lancé un missile balistique de longue portée, destiné à atteindre la capitale saoudienne de Riyad.



Les sources ont affirmé que le missile longue portée avait été tiré vers une base militaire saoudienne dans la région de Al-Muzahmiyya, à l’ouest de Riyadh.



« Le test a réussi et le missile a frappé sa cible avec une grande précision », a déclaré l’agence de presse chiite liée aux terroristes houthis. Dans une déclaration publiée par les rebelles, ils ont affirmé que « la capitale du diable saoudien est maintenant dans la ligne de mire des missiles du Yémen. » Cependant, nul ne sait si le missile a réellement franchi les frontières yéménites et atteint le territoire saoudien.

La semaine dernière, les Houthis ont attaqué un navire saoudien près du port d’Al-Hudaydah. Un certain nombre de membres d’équipage ont été tués, tandis que d’autres ont été blessés.



Lundi, le navire est retourné au port de Djeddah en Arabie Saoudite et des responsables militaires saoudiens ont promis de continuer à opérer autour du littoral du Yémen.



Sur une de ses sites internet, la milice du Hezbollah a diffusé une vidéo des forces houthis en plein exercice simulant une attaque contre « l’entité sioniste » avec un drapeau bleu et blanc en toile de fond.



Dans la vidéo, où les orateurs menacent – «Nous sommes prêts» – le drapeau rebelle Houthi est affiché, avec l’écriture: «Mort à l’Amérique, mort à Israël, mort aux Juifs».



Même au milieu de l’attaque de la frégate saoudienne, les rebelles ont été entendus crier: «Mort à Israël».