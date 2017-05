Le député Claude Goasguen : « N’oublions jamais le sort qui a été réservé à Sarah Halimi »

le député LR Claude Goasguen a dénoncé lundi l’indifférence des médias et de la classe politique française quant à l’assassinat de Sarah Halimi, défenestrée début avril par un musulman.

« Comment expliquer l’indifférence que ce meurtre, cet assassinat de toute évidence marqué par le racisme et l’antisémitisme a pu susciter dans notre pays des droits de l’homme. Nous nous sommes focalisés sur les affrontements de personnes pendant la campagne présidentielle et nous aurons ainsi laissé de côté ce crime qui est une tâche supplémentaire à l’honneur de notre pays. N’oublions jamais le sort qui a été réservé à Sarah Halimi et exigeons la justice et la clarté pour un pays qui est en droit de connaître la vérité », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’avocat de la victime a qualifié lundi de « terroriste » l’assassin. « La victime a été surprise dans son sommeil par un terroriste, je répète un terroriste, qui a pénétré sciemment chez elle pour la torturer et par finir par la défenestrer », a expliqué Maître Buchinger lors d’une conférence de presse destinée à attirer l’attention des grands médias français. « Sarah Halimi a été tuée parce que juive. Les médias n’ont pas parlé de Sarah Halimi, la famille souhaite la levée de cette chape de plomb », a-t-il insisté.