Des Arabes s’offusquent qu’Israël ne rende pas les corps des terroristes palestiniens

Alors que les corps de militaires israéliens morts au combat ne sont jamais restitués sans contrepartie par les terroristes du Hamas, des Arabes s’offusquent qu’Israël applique une politique de réciprocité en ce domaine.

Dans une déclaration commune en mars 2016, le groupe Addameer pour les droits des « prisonniers palestiniens » [des terroristes ndlr.] et le Centre Légal pour les Droits des Minorités Arabes en Israël (Adalah) ont condamné la politique d’Israël de « confiscation des corps » comme « une violation grave du droit international humanitaire et également de la loi internationale relative aux droits de l’homme, y compris les violations du droit à la dignité, à la liberté de religion et le droit à la pratique de la culture ».