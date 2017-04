Des chercheurs découvrent comment choisir ses souvenirs. Par Bely.

Donner une dimension humaine au devoir de mémoire, tel pourrait être le sens d’une recherche bien spécifique choisie par un groupe de chercheurs israéliens de l’Institut Weizmann. Si cette expérience n’est encore possible que chez la souris, elle ne saurait tarder à venir en aide aux humains traumatisés par des évènements d’autant plus douloureux que le cerveau les garde intacts quand il ne les amplifie pas.

C’est donc le cerveau d’une souris que ces scientifiques ont réussi à contrôler, en particulier la zone neuronale dans laquelle les souvenirs de peur se forment et demeurent. Seulement, et là est toute la différence, si c’est encore trop tôt pour s’adresser au cerveau humain, après « traitement » les souris ont repris leur comportement antérieur « normal », «oubliant» qu’elles avaient été effrayées. Comment ça marche ?

« le Dr Oded Klavir (maintenant chercheur à l’Université de Haïfa) et le Dr Matthias Prigge, tous deux du laboratoire de Yizhar (département de neurobiologie) , le Professeur Rony Paz et Ayelet Sarel ont examiné la communication entre deux régions du cerveau de la souris: l’amygdale et le cortex préfrontal. Ils ont démontré que « l’amygdale joue un rôle central dans le contrôle des émotions, alors que le cortex préfrontal est principalement responsable des fonctions cognitives et du stockage des souvenirs à long terme. »

Des études antérieures avaient suggéré que les interactions entre ces deux régions cérébrales pouvaient contribuer à la formation et au stockage de souvenirs mais les mécanismes exacts de ces processus n’avaient pas encore été découverts.» ont-ils précisé. Pour faire simple, « Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont d’abord utilisé un virus génétiquement modifié pour marquer les neurones d’amygdale qui communiquent avec le cortex préfrontal. Ensuite, en utilisant un autre virus, ils ont inséré un gène pour coder une protéine photosensible dans ces neurones. Quand ils ont fait brillé une lumière sur le cerveau, seuls les neurones contenant les protéines sensibles à la lumière ont été activés. Ce contrôle précis sur les interactions cellulaires du cerveau atteint, les chercheurs ont pu vérifier que lorsque les souris étaient exposées à des stimuli induisant la peur, une communication puissante était activée entre l’amygdale et le cortex.

C’est ainsi que leur est venue l’idée de développer une technique opto-génétique innovante pour affaiblir la connexion entre l’amygdale et le cortex, en utilisant une série d’impulsions lumineuses répétées. Et ils ont alors constaté, une fois la connexion affaiblie que les souris n’avaient plus peur à ceci-près, qu’ « accorder » ainsi la relation « amygdale-cortex » déstabilisait, voire détruisait jusqu’au souvenir de la peur chez le petit animal. Effacer les souvenirs ? On voit très bien l’intérêt de pareille manipulation qui pourra donc un jour aider à effacer les souvenirs traumatiques chez les humains. Mais le « dosage » se devra être obligatoirement des plus subtils, car… Outre le fait que parler de perdre la mémoire fait irrémédiablement penser à l‘atroce maladie d’Alzheimer, comment pourrions-nous, sans souvenir, respecter notre « Devoir de mémoire » ?