Des chercheurs israéliens et français entament des fouilles sur le site de conservation de l’arche d’alliance

La première mission de fouilles archéologiques à Kiryat Yearim le site où l’arche d’alliance aurait été conservée durant des décennies, commencera au mois d’août sous la direction conjointe d’Israel Finkelstein, de l’Université de Tel Aviv, et de Christophe Nicolle et Thomas Römer du Collège de France. Finkelstein déclare qu’il espère que ces fouilles permettront de trouver des informations vitales sur l’histoire de l’occupation du site, son ascension et sa chute, à partir desquelles les spécialistes seront en mesure de se faire une idée plus précise de la vie en Judée à l’âge de Fer, notamment dans la ville voisine de Jérusalem.