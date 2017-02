Des Chrétiens veulent évangéliser les Musulmans à Lyon

Le Forum « Jésus le Messie » s’est tenu à Lyon le week-end des 4 et 5 février, dans des locaux prêtés par une paroisse du 6e arrondissement. Le thème choisi – « l’annonce de la Bonne nouvelle aux Musulmans » – a suscité l’incompréhension de responsables musulmans rapporte le Progrès.

Les organisateurs avaient fait une large publicité et convié par courriel un certain nombre de Musulmans, suscitant de leur part l’étonnement, sinon la colère. « Qu’aurait-on dit si une association musulmane avait organisé un forum pour former des Musulmans à l’annonce du Coran aux Chrétiens ? », s’insurge Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othmane à Villeurbanne. « On a l’impression de revenir au temps des croisades », proteste le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, plus habitué aux conversions de Chrétiens à l’Islam que le contraire…