Des experts français et israéliens, à Nice le 23 mars 2017, pour la conférence « Safe & Smart City »

Terrorisme, cyberattaques, radicalisation : responsables politiques et experts se réuniront le jeudi 23 mars 2017 au Centre Universitaire Méditerranéen, à Nice. Cet événement abordera les “Nouveaux défis en matière de sécurité et de sûreté des villes intelligentes” et rassemblera des acteurs clés et experts français et israéliens de divers secteurs industriels à la pointe de l’innovation, ainsi que des décideurs politiques.