Des dizaines de Palestiniens ont manifesté lundi dans la ville de Gaza contre la sérieuse dégradation récente de leur alimentation déjà défaillante en électricité, dernière protestation en date contre le mouvement terroriste Hamas qui gouverne le territoire..

Les foyers de la ville de Gaza ne reçoivent plus guère que quatre heures d’électricité par jour, et encore moins dans les secteurs les plus mal lotis, au lieu de huit heures par jour en temps normal dans le territoire en proie à une crise humanitaire chronique.

Les autorités ont réprimé de récentes manifestations contre la compagnie d’électricité dirigée par le Hamas en arrêtant certains des participants, a rapporté une ONG.