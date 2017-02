Des graffitis anti-Netanyahou

Aux abords du domicile d’Avichai Mandelblit, des graffitis ont été tracés sur lesquels on pouvait y lire que le Premier ministre et son épouse, Sara, doivent être traduits en justice pour acceptation présumée illégale de cadeaux. Pour l’instant et suites aux interrogatoires menés par la police, aucun acte d’accusation n’a été lancé contre le Premier ministre.