Selon un communiqué du procureur de la République de Béziers Yvon Calvet, qui évoque des « faits de tentative d’homicide et de violences sur agents de la force publique », « quatre fonctionnaires de la brigade anticriminalité du commissariat de Béziers ont été blessés » dans le quartier de la Devèze.

Lors d’une patrouille dans le quartier de la Devèze, ces policiers de la brigade anti-criminalité sont arrivés sur « une transaction » présumée de drogue et ont effectué un contrôle, selon le responsable syndical. Le conducteur d’un des véhicules a alors tenté de se soustraire à ce contrôle en effectuant plusieurs manœuvres en marches arrière et avant en direction des policiers, a expliqué Stéphane Navarro. L’un des policiers a été blessé aux jambes et a tiré dans les pneus de la voiture, a-t-il ajouté. Le véhicule a été retrouvé garé dans le quartier de la Devèze selon France 3.