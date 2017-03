Des jeunes juifs et musulmans donnent ensemble de la Tsédaka

Des jeunes de confessions juive et musulmane se sont réunis, dimanche 26 février à Paris, autour de leur projet nommé « Sadaka/Tsedaka. »

Organisés par la Fondation pour la compréhension interculturelle (FFEU, Foundation for ethnic understanding fondée en 1989 aux Etats-Unis) et encadréspar l’association Sevran Hozes et le Mouvement juif libéral de France, les jeunes, en présence de Samia Hathroubi, déléguée Europe de la FFEU, ont préparé une cinquantaine de repas pour des SDF.

L’association Coexister Montreuil s’est chargée de leur distribution à des sans-domiciles et migrants dans le 19e arrondissement de Paris. Une initiative de bien commun qui a le don de renforcer des relations judéo-musulmanes locales.