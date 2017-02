Diffuser des images d’émeutes montrant des « jeunes » scander « Allahou Akbar » serait problématique selon le journal 20 Minutes.

Un certain Riad, à l’origine de la vidéo dont a été extraite la séquence reprenant le cri de guerre musulman, cité par le journal, estime que cela constitue un « récupération révoltante » : « Si les fachos, les racistes ou le Front National ont récupéré mes images, c’est parce qu’ils associent Allah Akbar au terrorisme. Or la traduction c’est ‘Dieu est grand’, c’est un signe de respect, une expression qui est même utilisée dans les quartiers par des non-musulmans. Certes c’est religieux, mais comme ‘Amen’. Ce qu’ils en ont fait, ça me révolte et c’est du vol, personne ne m’a demandé l’autorisation d’utiliser mes images ».