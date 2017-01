Des Juifs en grève de la faim en Judée Samarie contre la destruction de leurs maisons

Des dirigeants de la ville d’Ofra et des responsables de Judée Samarie ont décidé de lancer une grève de la faim devant la Knesset sous le thème: «Ofra exige un arrangement».

La décision a été prise hier soir à minuit en réponse à la destruction prévue le 8 février de neuf maisons dans la ville d’Ofra ordonnée par la justice israélienne.

« La destruction prévue le 8 février est le résultat de l’incompétence du gouvernement, qui n’a pas pris les dispositions juridiques appropriées pour la ville et l’a exposé à des poursuites destructrices. C’est un exemple qui illustre l’attaque systématique de notre capacité à nous développer », peut-on lire dans un appel.

« Avec l’entrée en fonction du nouveau président américain, nous avons une occasion historique et une chance de régler définitivement le statut de la Judée-Samarie et de permettre aux pionniers d’exister et de se développer comme tous les citoyens israéliens », ont ajouté les signataires.

« La communauté d’Ofra appelle les dirigeants et le public à soutenir leur lutte et à se joindre à la grève de la faim qui commencera dimanche prochain devant la Knesset. »