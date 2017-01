Des Juifs progressistes s’en prennent – encore – à D. Trump

La ligue anti-diffamation (ADL) a défendu le représentant démocrate John Lewis de Géorgie, après que le président élu Donald Trump l’a critiqué sur Twitter.

M. Trump a répondu aux propos tenus par M. Lewis ce samedi dans l’émission «Meet the Press» de NBC News, dans laquelle il a dit que M. Trump n’était pas un «président légitime», basé sur des rapports d’ingérence de la Russie dans les élections de 2016. M. Lewis a également annoncé qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de vendredi, comme 18 congressistes démocrates qui ont annoncé leur intention de boycotter le transfert du pouvoir.

M. Lewis a déclaré que travailler avec le nouveau président « va être très difficile. » Il a ajouté: « Je pense que les Russes ont participé à aider cet homme à être élu. Et ils ont aidé à détruire la candidature de Hillary Clinton. »

M. Trump a répondu sur Twitter: «Le député John Lewis devrait consacrer plus de temps à réparer et à aider son district, qui est dans une horrible situation et qui tombe en morceaux (sans parler de la criminalité) plutôt que de se plaindre faussement des résultats de l’élection. Tout pour parler, parler, parler – et pas d’action ou de résultats. Triste! »