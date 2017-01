Des membres du congrès américain veulent quitter l’ONU

Quelques jours après l’investiture de Trump, des membres du Congrès veulent présenter à la Chambre des députés un projet de loi qui abroge la participation des Etats-Unis aux Nations Unies, a révélé le site d’informations en ligne américain Your News Wire. Appelé American Sovereignty Restoration Act of 2017, ce projet de loi est censé de plus bannir tout versement de financement à l’ONU, ainsi que la contribution militaire US à toute opération de l’ONU. Il retire aussi l’immunité diplomatique aux fonctionnaires de l’ONU. Selon les spécialistes, ce texte n’a que très peu de chances d’être adopté en l’état.