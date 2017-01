Des milliers d’ouvriers chinois vont arriver en Israël

Selon un communiqué conjoint des ministères israéliens de l’Intérieur et des Finances, Israël et la Chine ont convenu de l’envoi de milliers d’ouvriers du bâtiment chinois dans l’Etat hébreu afin d’atténuer la crise immobilière qui affecte le pays depuis plus de huit ans. L’accord porte sur l’arrivée de quelque 6 000 travailleurs chinois en Israël au cours des six mois suivant sa signature, prévue fin février.