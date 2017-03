Des millions de shekels entrent dans la bande de Gaza

300 millions de shekels ont été transférés hier à l’un des points de passage entre Israël et la bande de Gaza. Emballée dans des sacs en plastique transparent, cette somme colossale est destinée au paiement des salaires des employés de l’Autorité palestinienne et du Hamas. Une opération de transfert menée sous haute sécurité, car 55 000 fonctionnaires de l’Autorité palestinienne à Gaza dépendent de l’acheminement de cet argent destiné à payer leur salaire.

Si l’argent est bien transféré par Israël, Il ne fait que transiter par l’Etat juif. Ces devises transformées en shekel proviennent en réalité des pays du Golfe et de l’Union européenne. Le transfert de liquidité et un sujet épineux qui avait incité le Hamas à lancer dernièrement une opération militaire (Tsouk Eytan) contre Israël.

Désormais les transferts de fonds sont renouvelés plusieurs fois par an et représentent un véritable ballon d’oxygène pour les banques de la bande de Gaza mais incontestablement aussi, pour le Hamas et l’Autorité palestinienne.