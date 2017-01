Des opposants syriens invités en Israël

Des opposants syriens ont accepté une invitation qui leur a été adressée par l’Institut israélien Truman à Jérusalem. « Pour la première fois en Israël et à l’institut Truman : des représentants de l’opposition syrienne viendront parler en direct devant un public israélien ». Selon cet institut de recherches qui fait partie de l’Université hébraïque, ces opposants syriens viendront le 17 janvier prochain, parler de la crise syrienne. « Ils parleront de la vie à l’ombre de la mort, des réfugiés et d’Israël, des citoyens tués et du silence du monde », indique le texte de l’invitation.