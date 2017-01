Des Palestiniens accusent l’UNWRA et l’ONU de corruption

« Je n’ai pas d’espace pour vivre dans le camp de réfugiés. Pourquoi je vis ici? Après 68 ans de conflit, c’est une honte d’être considéré comme un réfugié et de vivre cette vie. » Voici la déclaration d’un Palestinien excédé par l’exploitation politique faite par l’UNWRA et l’ONU du conflit israélo-palestinien rapporte le site Jerusalemonline.com.

Selon ce Palestinien, il y a une occasion en or de transformer le camp de l’UNRWA où il vit en un endroit de qualité mais l’UNWRA n’a pas cet objectif: «Depuis 69 ans, l’Autorité palestinienne reçoit beaucoup d’argent grâce à moi. Ils m’utilisent pour obtenir plus de fonds en mon nom. Je ne vois pas de changement. » Selon un récent rapport, l’Union européenne a déterminé que l’Autorité palestinienne avait gaspillé près de 2 milliards d’euros entre 2008 et 2012.

«L’infrastructure est horrible», a noté le « réfugié » palestinien. «Nous avons les mêmes infrastructures qu’il y a 40 ans. Il y a en moyenne 50 élèves dans la même classe. Quand j’étais étudiant, nous manquions de choses élémentaires à l’école. Nous avions l’habitude de passer l’hiver sans un chauffage et il n’y avait même pas un ventilateur en été. Nous avons à peine eu des stylos pour écrire. Je viens d’une famille pauvre. Il n’y avait pas de nourriture à l’école pour ceux qui n’avaient pas d’argent. Ils enseignent l’anglais de la 1ère à la 9ème année mais les étudiants finissent ce cycle en étant à peine capables de combiner deux phrases ensemble. Dans mon camp, il n’y a pas de terrains de jeux. Ils n’ont jamais enseigné l’art ou la musique ici. Certaines écoles privées l’encouragent, mais la plupart des écoles ignorent l’art et la musique. »

Ce « réfugié » palestinien insiste sur le fait que la corruption est très répandue au sein de la société palestinienne et que l’UNRWA joue un rôle majeur dans cette corruption: «En raison de l’apport de fonds, les conditions auraient dû être meilleures. Je blâme la corruption pour cette réalité. Selon les rapports financiers de l’UNRWA, des choses élémentaires devraient être disponibles dans ces écoles, mais elles ne le sont pas. Concernant l’appui financier que l’UNRWA obtient, en raison de la corruption, nous sommes floués. »

Ce palestinien affirme que même si l’UNRWA a été créée pour aider les « réfugiés palestiniens », elle engage des étrangers et certains d’entre eux gagnent des salaires suffisamment élevés pour soutenir 20 Palestiniens locaux: «Un employé de l’UNRWA peut gagner 10 000 $ par mois. D’autres gagnent plus. Ils ont des voitures de luxe et des appartements. Certaines villas sont gratuites. Pendant ce temps, les enseignants palestiniens locaux embauchés par l’UNRWA gagnent de 700 $ à 800 $ par mois. Les gens de l’étranger reçoivent 10 fois plus. Plus les réfugiés souffrent, ces gens vivent une vie plus luxueuse. Si je suis un réfugié c’est à cause d’eux. »

Le Palestinien souligne que ces dures conditions de vie combinées avec les programmes scolaires de l’UNRWA entravent le processus de paix: «Les manuels scolaires n’incitent pas à pardonner et à regarder vers l’avenir. Ils vous rappellent les guerres, vous êtes une victime, vous êtes tués et cela incite à la culture de la vengeance. Cela prouve que l’Autorité palestinienne ne fera pas partie d’une solution pour nous donner la dignité et les droits de l’homme. »