Des pans de l’extrême gauche française sont de plus en plus proche de l’Islam

Le magazine le Point confirme que certains mouvements d’extrême gauche en France sont de plus en plus accoquinés avec un Islam, souvent radical. Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) héberge ainsi des militants qui défendent publiquement un rapprochement avec les islamistes. Un communiqué du NPA en date du 16 octobre appelait ainsi à faire de la lutte contre l’islamophobie « une véritable priorité », ce que les militants de Lutte Ouvrière décrivent comme une basse tentative électoraliste pour « attirer les jeunes de banlieue ».

« Certains militants du NPA considèrent que, puisque les masses arabes sont tentées par l’islamisme, il convient de se rapprocher des religieux les plus « sociaux » comme les Frères Musulmans« , explique Christophe Bourseiller, spécialiste de l’extrême gauche et professeur à Sciences Po, avant de poursuivre, « pour certains militants, la France est un pays fasciste et colonial, qui interdit le burkini sur fond de sionisme international…