De manière tout à fait inédite depuis des années, des « policiers » de l’Autorité Palestinienne se sont opposés à l’armée israélienne en zone dite « A » de la Judée Samarie, c’est-à-dire une zone dont le contrôle est laissé aux Palestiniens, qui s’en servent pour favoriser le développement de leurs actions terroristes.

Le comportement agréé des policiers de Mahmoud Abbas selon les accords d’Oslo est en théorie de coopérer avec les forces israéliennes lorsqu’elles mènent des actions anti-terroristes…en théorie seulement.

Mais à deux reprises récemment, à Jénine le mois dernier puis dimanche à Qalqiliya, les policiers palestiniens ont tout simplement interdit à des jeeps israéliennes d’avancer, et celles-ci ont rebroussé chemin, rapporte l’agence Ma’an, qui s’est procurée une vidéo de la dernière provocation des forces palestiniennes.

La vidéo montre plusieurs membres des forces de sécurité en position statique au milieu de la route, barrant le chemin à une jeep israélienne qui tentait d’entrer dans la ville de Qalqiliya.

On entend un des policiers demander à un de ses collègues de signifier aux Israéliens qu’ils doivent partir. « Dis-leur ‘lekh’ (le mot hébreu pour ‘dégage’). On entend un autre policier, s’adressant à son supérieur en ces termes : « On est bien d’accord, ici c’est chez nous, non ? », ce à quoi l’officier répond : « Oui, c’est bien notre frontière. La jeep doit partir ». Et effectivement, elle fait demi-tour…